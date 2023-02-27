Події

21:42 27.02.2023

В акваторії Чорного моря перебувають два носії "Калібрів"

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В акваторії Чорного моря перебувають два носії "Калібрів"

Ворог удвічі збільшив кількість корабельного угруповання в Чорному морі, в акваторії перебувають 2 ракетоносії, загальний залп становить 8 "Калібрів", повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі, наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Серед них вже 2️ підводних ракетоносії, а це 8️ "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

 

 

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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