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21:31 27.02.2023

"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

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"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

НЕК "Укренерго" наприкінці поточного тижня проведе додаткові ремонтні роботи на енергооб'єктах, які забезпечують електропостачання Одеського регіону, щоб підвищити його надійність, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Наприкінці цього тижня плануємо провести додаткові ремонтні роботи на наших енергооб'єктах. Також займаємося повним відновленням усіх магістральних підстанцій, якими управляє "Укренерго". Разом із місцевими операторами системи розподілу ДТЕК Одеські електромережі та адміністрацією займаємося тим, щоб забезпечити цей енерговузол надійним енергопостачанням. Це пріоритет для нас", - сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону Єдині новини в понеділок увечері.

Він пояснив, що після подачі напруги на критичну інфраструктуру знеструмлених унаслідок аварії в системі електропередачі Одеси та Одеського району, енергетики закінчують роботи з підключення всіх інших споживачів.

За його словами, відновити схему енергопостачання Одеси планують до кінця доби, але, щоб уникнути подібних масштабів відключень, потрібні додаткові заходи.

"Після відновлення тимчасової схеми енергопостачання ми свої зусилля не припиняємо, а опікуватимемося тим, що підвищуватимемо надійність енергопостачання Одеси, щоб такі події, як сьогоднішня, не траплялися взагалі або не призводили до таких масштабних відключень", - пояснив мету "Укренерго" її очільник.

Як повідомлялося, ДТЕК увечері понеділка зазначив, що "Укренерго" ліквідувала аварію в системі передавання, що призвела до знеструмлення 27 лютого майже всієї Одеси та Одеського району.

"Це дає змогу енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району", - йдеться в його телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням ДТЕК, на 17:00 вся критична інфраструктура була з електроенергією, а енергетики продовжували поступово живити побутових клієнтів.

Сам системний оператор у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі вранці 27 лютого пояснив, що сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні, яке є прямим наслідком численних терористичних атак російських загарбників.

За даними очільника Міненерго Германа Галущенка, оприлюдненими в телеграм-каналі міністерства, без світла залишалося близько 500 тис. абонентів.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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