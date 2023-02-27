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20:44 27.02.2023

Буданов: Майже 40% утримуваних РФ у полоні українців - цивільні

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Буданов: Майже 40% утримуваних РФ у полоні українців - цивільні

РФ має більшу кількість військовополонених, більшу частину з яких було захоплено в перші дні повномасштабного вторгнення, майже 40% утримуваних осіб - цивільні, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"На жаль, у них (окупантів - ІФ-У) за кількістю військовополонених більше, ніж у нас. Це дуже легко пояснюється. Передусім 90% всіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні - перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли. Але є й інша, скажімо так, сторона. Не досить широко відома. Майже 40% тих, кого утримують в заручниках, - цивільні люди. Просто цивільні", - сказав Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".

Через це, як пояснив він, кількість військовополонених в України менша.

"Ми не беремо цивільних у полон. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є серед утримуваних такі, про яких Україна не знає, голова розвідки сказав: "Найімовірніше, хтось таки є, але, повірте, 99% зрозумілі".

 

Теги: #рф #війна #полон

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