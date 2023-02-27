Росіяни за день 5 разів обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії, випустили 40 снарядів

Російські окупаційні війська упродовж дня здійснили 5 обстрілів Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні агресор знову бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада. Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Пошкоджено з десяток будинків, ще 4 господарські споруди, кілька авто, газопровід. Минулося без постраждалих", - зазначив Лисак.