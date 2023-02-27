Сайт Міндовкілля тимчасово не працює через кібератаку

Офіційний вебсайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України тимчасово припинив свою роботу через кібератаку, що сталася в четвер, 23 лютого, повідомляють у телеграм-каналі відомства в понеділок.

"Наші фахівці спільно з відповідними органами вживають заходів, щоб відновити його роботу протягом тижня. До відновлення роботи сайту всі важливі новини та анонси у сфері захисту довкілля ви можете знайти на наших сторінках у фейсбуці та телеграмі", - ідеться в повідомленні.