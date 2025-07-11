Інтерфакс-Україна
Події
13:22 11.07.2025

Україна та Італія уклали план дій для відновлення водогосподарської інфраструктури і розбудови європейської системи моніторингу повітря – глава Міндовкілля

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Україна та Італія уклали план дій для відновлення водогосподарської інфраструктури і розбудови європейської системи моніторингу повітря – глава Міндовкілля
Фото: https://www.facebook.com/

Італія допоможе Україні у відновленні критичної водогосподарської інфраструктури та розбудові європейської системи моніторингу повітря, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Розвиваємо та деталізуємо наше партнерство з Міністерством довкілля та енергетичної безпеки Італійської Республіки. Ще у 2023 році у Римі між нашими відомствами був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері сталого розвитку та охорони довкілля. Сьогодні в італійській столиці на полях URC-2025 ми уклали Рамковий план дій за Меморандумом, а також затвердили Концепцію щодо моніторингу якості атмосферного повітря", - написала вона в Facebook в п’ятницю.

Робочий план передбачає: реалізацію двосторонніх і багатосторонніх проєктів у сфері водних ресурсів, зокрема в прифронтових і сільських районах; підтримку з боку італійської сторони будівництва інфраструктури водопостачання; залучення італійської інженерної експертизи, сучасних технологій та обладнання, включаючи енергоефективні насосні системи; вдосконалення гідрологічного, гідрохімічного та гідроморфологічного моніторингу для формування національної політики та відновлення водних екосистем; розбудову в Україні європейської системи моніторингу повітря.

Міністр зазначила, що концепція зокрема передбачає створення Національної референс-лабораторії та встановлення пілотної станції моніторингу повітря в Україні за сприяння Італійської Республіки.

"Бюджет проєкту становить майже 2,5 млн євро та передбачає закупівлю відповідного обладнання, а також навчання персоналу й постійний обмін досвідом та зміцнення інституційної спроможності", - написала вона.

Теги: #допомога #повітря #італія #мінприроди

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