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18:45 27.02.2023

Від початку повномасштабної війни допомога США Україні в різних сферах сягнула близько $50 млрд

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Від початку повномасштабної війни допомога США Україні в різних сферах сягнула близько $50 млрд

Від початку повномасштабної війни допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько $50 млрд, повідомила міністр фінансів Джанет Єллен.

"Від самого початку цієї неспровокованої агресії Сполучені Штати стали одним із найбільших донорів, які на двосторонньому рівні підтримували стійкість України. Нині ми можемо сказати, що у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки ми надали вже близько $50 млрд на підтримку країни", - сказала Єллен на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві.

Зокрема, за її словами, $14 млрд уже надано на підтримку економічної стійкості України, і найближчим часом планується надати ще $8 млрд на підтримку в цій сфері (з уже анонсованих $9,9 млрд - ІФ-У).

"Ми вітаємо ті зусилля, яких докладає президент Зеленський, щоб забезпечити підзвітність та ефективне управління тими фінансовими ресурсами, які ви отримуєте від донорів, щоб міжнародна підтримка, яка надходить до країни, була прозорою, і ми всі знали, куди витрачаються кошти", - наголосила Єллен.

У свою чергу Шмигаль зазначив, що 2022 року США були лідерами серед країн партнерів за рівнем наданої фінансової допомоги.

За словами прем'єра, США взяли на себе зобов'язання до вересня виділити Україні понад $10 млрд, і вже розпочали цей процес.

Крім того, у рамках швидкого відновлення Сполучені Штати виділили вже $1,5 млрд, а також $1,1 млрд виділено на підтримку відновлення енергетики України та Молдови.

Серед іншого, за словами Шмигаля, під час зустрічі сторони обговорили санкційний тиск на Росію, страхування військових ризиків в Україні, конфіскацію заморожених російських активів.

Теги: #сша #фіндопомога #єллен

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