Події

11:03 27.02.2023

У Хмельницькому в лікарні помер ще один рятувальник

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У Хмельницькому в лікарні помер ще один рятувальник

У Хмельницькому в лікарні помер співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"На жаль, є ще одна смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя - рятувальника. Співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Гамалій у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому під час виконання службових обов'язків під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок нічної атаки ударними дронами, загинув співробітник ДСНС.

Гамалій повідомляв, що ворог завдав трьох ударів по місту.

Теги: #хмельницький #загибель #дснс #рятувальник

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