Події

08:34 27.02.2023

Рятувальники Донецької області отримали спецобладнання на 2,5 млн грн

1 хв читати
Рятувальники Донецької області отримали спецобладнання на 2,5 млн грн

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області отримала спеціальне обладнання на суму близько 2,5 млн грн від Програми розвитку ООН.

"Спеціалізоване обладнання на суму близько 2 млн 500 тис. грн отримали рятувальники Донбасу для ще більш ефективного надання допомоги населенню в зоні активних бойових дій", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Як уточнює ДСНС, надзвичайники отримали 14 сучасних наборів для надання першої домедичної допомоги населенню і 35 повних комплектів спеціального одягу.

Допомогу надано в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Данії.

 

 

 

Теги: #допомога #рятувальники #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 27.02.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області поранено двох людей

У результаті обстрілів у Донецькій області поранено двох людей

08:06 27.02.2023
Резніков подякував польському Держагентству стратегічних резервів за допомогу Україні

Резніков подякував польському Держагентству стратегічних резервів за допомогу Україні

20:30 26.02.2023
Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги Україні

19:20 26.02.2023
Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на $400 млн

Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на $400 млн

07:20 26.02.2023
Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є постраждалий

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є постраждалий

08:13 25.02.2023
У результаті обстрілів на Донеччині було поранено п’ятеро людей

У результаті обстрілів на Донеччині було поранено п’ятеро людей

07:28 25.02.2023
"Метінвест" за рік війни спрямував на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн військовим

"Метінвест" за рік війни спрямував на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн військовим

20:14 24.02.2023
США виділять Україні понад $10 млрд допомоги - Держдеп

США виділять Україні понад $10 млрд допомоги - Держдеп

19:38 24.02.2023
На гуманітарну допомогу Україні через КУФ 72 тис. донорів зібрали 52 млн канадських доларів

На гуманітарну допомогу Україні через КУФ 72 тис. донорів зібрали 52 млн канадських доларів

12:18 24.02.2023
США оголосили про новий пакет допомоги для України в безпековій сфері на суму $2 млрд

США оголосили про новий пакет допомоги для України в безпековій сфері на суму $2 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗС України збили 300 російських літаків

Поблизу Києва вночі збито 9 БПЛА противника, тривога тривала понад 5 годин

Уночі ворог атакував Україну 14 ударними БПЛА, з них 11 збито ЗС України

Одна людина загинула, четверо поранені в результаті нічного обстрілу Хмельницького

Зеленський зняв Москальова з посади командувача ООС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено місцевого жителя

Під час гасіння пожежі в результаті нічної атаки по Хмельницькому загинув рятувальник

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗС України збили 300 російських літаків

У результаті нічних обстрілів у Херсоні загинула людина, ще дві поранено

Ворог за добу обстріляв 4 тергромади на Сумщині, поранено людину

Окупанти вночі з артилерії двічі обстріляли Нікопольський район

Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

Поблизу Києва вночі збито 9 БПЛА противника, тривога тривала понад 5 годин

Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

Уночі ворог атакував Україну 14 ударними БПЛА, з них 11 збито ЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА