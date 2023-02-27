Рятувальники Донецької області отримали спецобладнання на 2,5 млн грн

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області отримала спеціальне обладнання на суму близько 2,5 млн грн від Програми розвитку ООН.

"Спеціалізоване обладнання на суму близько 2 млн 500 тис. грн отримали рятувальники Донбасу для ще більш ефективного надання допомоги населенню в зоні активних бойових дій", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Як уточнює ДСНС, надзвичайники отримали 14 сучасних наборів для надання першої домедичної допомоги населенню і 35 повних комплектів спеціального одягу.

Допомогу надано в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Данії.