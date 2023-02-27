Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗС України збили 300 російських літаків

За минулу добу неділі, 26 лютого, ЗС України знищили 560 російських окупантів, 4 танки, 6 бронемашин, 1 літак, 11 БПЛА і 6 одиниць автомобільної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 300 ворожих літаків, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3385 (+4) од, бойових броньованих машин - 6621 (+6) од, артилерійських систем - 2380 (+0) од, РСЗВ - 475 (+0) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 300 (+1) од, гелікоптерів - 288 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6) од, спеціальна техніка - 230 (+0)", - ідеться в ранковому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбук.