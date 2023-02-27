Події

08:06 27.02.2023

Резніков подякував польському Держагентству стратегічних резервів за допомогу Україні

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Резніков подякував польському Держагентству стратегічних резервів за допомогу Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав Державне агентство стратегічних резервів Польщі з другою річницею і подякував за надану Україні допомогу.

"Хочу подякувати Державній агенції стратегічних резервів Польщі та її керівнику Міхалу Кучмеровському за підтримку, надану українському народові та українській армії. Ви зробили вагомий внесок у наші перемоги на полі бою. Вітаємо з 2-річчям!", - написав він у твіттері в неділю ввечері.

 

 

 

Теги: #польща #допомога

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