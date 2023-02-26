Події

16:48 26.02.2023

До Києва прибув міністр оборони Естонії

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До Києва прибув міністр оборони Естонії

До Києва з візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Був радий сьогодні вітати в Києві свого друга і колегу міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва", - написав Резніков на своїй сторінці у фейсбуці у неділю.

Резніков зазначив, що переоцінити допомогу Естонії складно. "Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках «Рамштайну», гаубиці 155 мм, ініціатива «1 мільйон снарядів 155 мм для України», польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії та їхньої підтримки", - наголосив міністр оборони України.

Теги: #київ #естонія #певкур_ханно

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