До Києва прибув міністр оборони Естонії

До Києва з візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Був радий сьогодні вітати в Києві свого друга і колегу міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва", - написав Резніков на своїй сторінці у фейсбуці у неділю.

Резніков зазначив, що переоцінити допомогу Естонії складно. "Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках «Рамштайну», гаубиці 155 мм, ініціатива «1 мільйон снарядів 155 мм для України», польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії та їхньої підтримки", - наголосив міністр оборони України.