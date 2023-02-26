Події

07:05 26.02.2023

На будівництві у Львові обрушилося перекриття, є постраждалі

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На будівництві у Львові обрушилося перекриття, є постраждалі

На будівництві у Львові обрушилося перекриття поверху, є постраждалі, повідомив заступник міського голови Львова з питань будівництва Любомир Зубач.

"На будівництві на вулиці Волоській обвалилося перекриття поверху, тут будували комерційно-офісну будівлю", - написав Зубач на своїй сторінці у фейсбук.

За словами Зубача, в результаті інциденту є постраждалі, але він не вказав їхньої кількості та характеру пошкоджень.

"За інформацією нині є постраждалі, але на щастя, без фатальних наслідків", - написав Зубач.

 

юв

Теги: #львів #будівництво #постраждалі

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