На будівництві у Львові обрушилося перекриття, є постраждалі
На будівництві у Львові обрушилося перекриття поверху, є постраждалі, повідомив заступник міського голови Львова з питань будівництва Любомир Зубач.
"На будівництві на вулиці Волоській обвалилося перекриття поверху, тут будували комерційно-офісну будівлю", - написав Зубач на своїй сторінці у фейсбук.
За словами Зубача, в результаті інциденту є постраждалі, але він не вказав їхньої кількості та характеру пошкоджень.
"За інформацією нині є постраждалі, але на щастя, без фатальних наслідків", - написав Зубач.
юв