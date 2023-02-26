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00:44 26.02.2023

ISW переконаний у перемозі України – Кулеба про розмову з директором Інституту Кімберлі Каган

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ISW переконаний у перемозі України – Кулеба про розмову з директором Інституту Кімберлі Каган

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із директором Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган.

"Ми обмінялися думками, що ще й як можна зробити. Було приємно почути від Кімберлі, що ISW переконаний у перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність", - написав Кулеба у фейсбуці.

Кулеба пояснив, що ISW - це організація з новинами, яка протягом 2022 року розповідала про ситуацію на фронті, зокрема їхні експерти регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, оновлення карти військових дій.

Міністр зазначив, що завершує свій робочий візит до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.

"У цій війні у кожного з нас є своя роль. І я дякую кожному з вас, хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України", - підсумував Кулеба.

Теги: #директор #україна #кулеба #isw

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