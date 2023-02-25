СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

Служба безпеки України викрила на корупції начальника Одеського управління експертиз і досліджень спеціалізованої лабораторії Державної митної служби.

"Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За кожне "позачергове" дослідження чиновник вимагав $300.

Зазначається, що щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну. Співробітники СБУ задокументували численні факти отримання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час отримання чергового хабара.

Йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.