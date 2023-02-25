У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

У Литві завершилася кампанія зі збору коштів "Radarom!", запущена для придбання радіолокаційних станцій для України. Загалом було зібрано 14 млн євро, що дозволить придбати 14 станцій, повідомляє суспільний мовник LRT.

Останнім днем кампанії організатори обрали 24 лютого – роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Рік тому світ усвідомив нову реальність: вранці українців будили сирени, постріли та вибухи бомб. Росія назвала свою агресію спецоперацією, а західний світ одразу ж назвав її війною", - наголошується у повідомленні.

За останні півгодини компанії було зібрано 505 тис. євро. Компанія Narbutas заявила про намір подвоїти цю суму.

"Ми підтримували Україну від першого дня війни - підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо", - заявив представник компанії.

Крім того, під час концерту, який завершував збір, компанія Teltonika заявила, що зобов'язується додати 10% до загальної суми.

У кампанії також взяли участь представники литовської влади. Так, президент Гітанас Науседа заявив, що боротьба українців сповнена жертв, але показує надзвичайну силу та характер українського народу.

"Давайте згадаємо - кілька років тому були всякі переговори - чотири, п'ять днів, два тижні, може витримає, може ні. Сьогодні ми говоримо про того монстра з глиняними ногами, який більше не може продовжувати бій і повільно піддається розпачу. Саме тому у цей відповідальний момент ми маємо зробити все, щоб український народ відчував себе за нами, мужньо бився і здобув перемогу. Я думаю, що ця війна змінила всіх нас, змінила Україну, змінила Литву, змінила Європу, змінила світ", - сказав президент.

Спікер Сейму Вікторія Чмілітє-Нільсен заявила, що "Литва є криголамом і часто навіть не дуже комфортною країною для інших країн, тому що ми закликаємо та закликаємо виходити із зони комфорту та приймати важливі для України рішення. Напевно, в цьому і полягає справжнє лідерство".

У свою чергу, прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте наголосила, що збір пожертв — це інвестиція: "Насправді те, що ми робимо, дуже важливо, це не якась пожертва, щоб допомогти комусь — ми допомагаємо насамперед собі".

"Про такі успішні акції не чули в набагато більших країнах. Ми завжди думаємо, що на уряди лягає тягар, уряди повинні щось робити, але дуже важливо, щоб самі люди брали участь, щоб вони були залучені до цього, тому що найголовніше полягає у тому, що ми не маємо права втомлюватися", - наголосила прем'єр-міністр.

З дистанційним зверненням із подякою литовцям виступили також президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.