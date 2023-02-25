Події

18:45 25.02.2023

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

2 хв читати
У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

У Литві завершилася кампанія зі збору коштів "Radarom!", запущена для придбання радіолокаційних станцій для України. Загалом було зібрано 14 млн євро, що дозволить придбати 14 станцій, повідомляє суспільний мовник LRT.

Останнім днем кампанії організатори обрали 24 лютого – роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Рік тому світ усвідомив нову реальність: вранці українців будили сирени, постріли та вибухи бомб. Росія назвала свою агресію спецоперацією, а західний світ одразу ж назвав її війною", - наголошується у повідомленні.

За останні півгодини компанії було зібрано 505 тис. євро. Компанія Narbutas заявила про намір подвоїти цю суму.

"Ми підтримували Україну від першого дня війни - підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо", - заявив представник компанії.

Крім того, під час концерту, який завершував збір, компанія Teltonika заявила, що зобов'язується додати 10% до загальної суми.

У кампанії також взяли участь представники литовської влади. Так, президент Гітанас Науседа заявив, що боротьба українців сповнена жертв, але показує надзвичайну силу та характер українського народу.

"Давайте згадаємо - кілька років тому були всякі переговори - чотири, п'ять днів, два тижні, може витримає, може ні. Сьогодні ми говоримо про того монстра з глиняними ногами, який більше не може продовжувати бій і повільно піддається розпачу. Саме тому у цей відповідальний момент ми маємо зробити все, щоб український народ відчував себе за нами, мужньо бився і здобув перемогу. Я думаю, що ця війна змінила всіх нас, змінила Україну, змінила Литву, змінила Європу, змінила світ", - сказав президент.

Спікер Сейму Вікторія Чмілітє-Нільсен заявила, що "Литва є криголамом і часто навіть не дуже комфортною країною для інших країн, тому що ми закликаємо та закликаємо виходити із зони комфорту та приймати важливі для України рішення. Напевно, в цьому і полягає справжнє лідерство".

У свою чергу, прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте наголосила, що збір пожертв — це інвестиція: "Насправді те, що ми робимо, дуже важливо, це не якась пожертва, щоб допомогти комусь — ми допомагаємо насамперед собі".

"Про такі успішні акції не чули в набагато більших країнах. Ми завжди думаємо, що на уряди лягає тягар, уряди повинні щось робити, але дуже важливо, щоб самі люди брали участь, щоб вони були залучені до цього, тому що найголовніше полягає у тому, що ми не маємо права втомлюватися", - наголосила прем'єр-міністр.

З дистанційним зверненням із подякою литовцям виступили також президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

 

 

Теги: #литва #фіндопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 24.02.2023
"Фінансовий Рамштайн" для України на високому політичному рівні відбудеться у квітні на полях зборів МВФ і СБ - Шмигаль

"Фінансовий Рамштайн" для України на високому політичному рівні відбудеться у квітні на полях зборів МВФ і СБ - Шмигаль

14:37 20.02.2023
Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

18:46 15.02.2023
Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС

Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС

17:09 14.02.2023
У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

20:35 10.02.2023
Литва відправила Україні зенітну зброю L-70

Литва відправила Україні зенітну зброю L-70

07:50 09.02.2023
Резніков узгодив із главою міноборони Литви кроки, необхідні для перемоги над РФ

Резніков узгодив із главою міноборони Литви кроки, необхідні для перемоги над РФ

17:36 08.02.2023
"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

14:31 06.02.2023
Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

14:40 03.02.2023
Боррель оголосив про надання Україні EUR25 млн для розмінування територій

Боррель оголосив про надання Україні EUR25 млн для розмінування територій

12:33 03.02.2023
Литовці зібрали понад мільйон євро на радари для України за годину – журналіст

Литовці зібрали понад мільйон євро на радари для України за годину – журналіст

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

У півфінальний етап відбору на посаду директора НАБУ пройшли 11 кандидатів – конкурсна комісія

Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

ОСТАННЄ

Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

Кабмін планує спростити процес проходження військово-лікарських комісій

Українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження противника – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти обладнали катівню в окупованій Василівці Запорізької області - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

У півфінальний етап відбору на посаду директора НАБУ пройшли 11 кандидатів – конкурсна комісія

СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА