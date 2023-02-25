Події

18:40 25.02.2023

У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

1 хв читати
У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

У Туреччині ведуться розслідування щодо понад 600 осіб, які так чи інакше пов'язані з будинками, що обрушилися в різних містах після потужного землетрусу, повідомляє агентство Associated Press.

Серед них 182 особи взято під варту до суду. Це будівельні підрядники, власники чи керуючі будинками.

За словами міністра юстиції Бекіра Боздага, наразі триває проведення перевірок, і виявлення нових доказів на місцях обвалів будівель в окремих випадках є підставою для проведення кримінального розслідування.

Експерти вважають, що багато будівель і споруд, що зруйнувалися після землетрусу, могли бути збудовані з використанням неякісних будматеріалів і не відповідали державним стандартам.

Землетрус магнітудою 7,8 стався 6 лютого, він спричинив загибель майже 48 тис. осіб.

Теги: #туреччина #розслідування #землетрус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 25.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 44 тис.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 44 тис.

09:20 23.02.2023
Від руйнівного землетрусу в Туреччині загинули понад 43,5 тис. осіб

Від руйнівного землетрусу в Туреччині загинули понад 43,5 тис. осіб

07:07 22.02.2023
Кількість постраждалих під час нового землетрусу в Туреччині збільшилася до 562 людей

Кількість постраждалих під час нового землетрусу в Туреччині збільшилася до 562 людей

12:00 21.02.2023
На півдні Туреччини зафіксували майже 100 афтершоків після нового землетрусу

На півдні Туреччини зафіксували майже 100 афтершоків після нового землетрусу

07:27 21.02.2023
Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

07:21 21.02.2023
Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

21:03 20.02.2023
Після потужного землетрусу на початку лютого в Туреччині вдалося врятувати понад 114 тис. людей

Після потужного землетрусу на початку лютого в Туреччині вдалося врятувати понад 114 тис. людей

19:51 20.02.2023
На кордоні Туреччини і Сирії стався землетрус магнітудою 6,3

На кордоні Туреччини і Сирії стався землетрус магнітудою 6,3

15:38 20.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

10:10 20.02.2023
Кабмін переніс кінцеву дату подання звіту комісії з розслідування причин аварії гелікоптера у Броварах на 31 березня

Кабмін переніс кінцеву дату подання звіту комісії з розслідування причин аварії гелікоптера у Броварах на 31 березня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

У півфінальний етап відбору на посаду директора НАБУ пройшли 11 кандидатів – конкурсна комісія

Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження противника – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти обладнали катівню в окупованій Василівці Запорізької області - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

У півфінальний етап відбору на посаду директора НАБУ пройшли 11 кандидатів – конкурсна комісія

СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

ВІДБУВАЮТЬСЯ ВІДБОЇ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає - КМДА

ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА