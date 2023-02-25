У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

У Туреччині ведуться розслідування щодо понад 600 осіб, які так чи інакше пов'язані з будинками, що обрушилися в різних містах після потужного землетрусу, повідомляє агентство Associated Press.

Серед них 182 особи взято під варту до суду. Це будівельні підрядники, власники чи керуючі будинками.

За словами міністра юстиції Бекіра Боздага, наразі триває проведення перевірок, і виявлення нових доказів на місцях обвалів будівель в окремих випадках є підставою для проведення кримінального розслідування.

Експерти вважають, що багато будівель і споруд, що зруйнувалися після землетрусу, могли бути збудовані з використанням неякісних будматеріалів і не відповідали державним стандартам.

Землетрус магнітудою 7,8 стався 6 лютого, він спричинив загибель майже 48 тис. осіб.