У півфінальний етап відбору на посаду директора НАБУ пройшли 11 кандидатів – конкурсна комісія

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро за підсумками співбесід допустила до півфінального етапу відбору 11 кандидатів. Про це повідомляється на сторінці комісії у фейсбуці.

"20-24 лютого комісія провела співбесіди із 20 кандидатом. Завданням комісії була оцінка відповідності кожного кандидата і кандидатки через призму тих компонентів доброчесності, які визначено у правилах проведення конкурсу. Записи співбесід доступні для перегляду в будь-який момент на ютуб каналі Кабінету міністрів України", - зазначається у повідомленні.

На засіданні у суботу, 25 лютого, було затверджено результати співбесід. Також було запропоновано внести зміни до графіка проведення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.

Зазначається, що відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності чи відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, що міститься у матеріалах кандидата, та проведення співбесіди.

Рішення про відповідність чи невідповідність того чи іншого кандидата приймалося винятково з метою проведення конкурсу на посаду Директора НАБУ. Мандат комісії не передбачає встановлення "загальної" доброчесності чи недоброчесності кандидатів.

Комісія також ухвалила рішення виключити із графіка проведення конкурсу кандидатів, які вибули з конкурсу на підставі попереднього рішення комісії.

Новий графік співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовністю.