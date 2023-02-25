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14:53 25.02.2023

Повітряні сили ЗСУ оголосили набір курсантів на навчання роботи з NASAMS і Patriot

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Повітряні сили ЗСУ оголосили набір курсантів на навчання роботи з NASAMS і Patriot

Повітряні сили Збройних сил України оголошують набір курсантів для навчання роботи з перспективними зенітними ракетними системами, повідомляють у телеграм-каналі Повітряних сил у суботу.

"Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні з найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом вони повністю замінять старий парк радянської техніки. Саме тому Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни", - ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначають, що це майданчик "для перспективної та високооплачуваної служби".

"Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. У період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою", - зазначається в повідомленні.

Наразі військові та викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК у кількох країнах Європи та США. "Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні", - зазначили в Повітряних силах.

 

Теги: #пс_зсу

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