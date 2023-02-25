Події

12:38 25.02.2023

Окупанти обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині

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Окупанти обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині

Чотири людини дістали поранень унаслідок прицільного удару російськими окупантами по маршрутному таксі в п'ятницю в Сумській області, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Як наголошується в повідомленні, російські окупанти завдали прицільного удару з території РФ по рейсовому маршрутному таксі, яке виїхало із с. Водолаги Хотінської об'єднаної територіальної громади Сумського району та проїхало близько 500 метрів у бік м. Суми. За попередньою інформацією, російські військові використали для удару протитанкову керовану ракету.

"Унаслідок обстрілу водій маршрутки та троє пасажирів дістали серйозних поранень. Транспортний засіб згорів ущент", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження буде передано до Управління СБУ в Сумській області, розповіли в Офісі генпрокурора.

С.Водолаги розташоване за 2 км від кордону з РФ, місце удару - приблизно за 3 км. Відстань до обласного центру - близько 25 км.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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