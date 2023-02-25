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11:41 25.02.2023

У більшості областей України найближчими днями очікується мокрий сніг і дощ, денна температура буде вище нуля

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У більшості областей України найближчими днями очікується мокрий сніг і дощ, денна температура буде вище нуля

Дощ очікується в південній частині України, у східних і Дніпропетровській областях у неділю, 26 лютого, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині та в Криму подекуди 13-18°.

На решті територій невеликий і помірний мокрий сніг і дощ, удень у північних областях без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 26 лютого вночі мокрий сніг і дощ, удень без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві в день 26 лютого найвища температура була +17,3°С у 1990 р., найнижча вночі -21,6°С у 1888 р.

У понеділок, 27 лютого, на Закарпатті, Прикарпатті та в центральних областях пройде помірний мокрий сніг (удень із дощем), у південних і східних областях невеликий дощ; на решті територій без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у Криму вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Карпатах хмарно з проясненнями, сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 27 лютого без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Теги: #укргідрометцентр

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