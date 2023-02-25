"Метінвест" за рік війни спрямував на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн військовим

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" з 24 лютого 2022 року спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більше ніж 1,6 млрд грн - на потреби армії, повідомляють у пресрелізі компанії в п'ятницю.

Генеральний директор групи Юрій Риженков зазначив, що 2022 рік став серйозним викликом для "Метінвесту" та України. Подолати нові виклики як "Метінвесту", так і країні допоможе згуртованість заради єдиної мети - перемоги. При цьому він наголосив, що група не раз доводила, що на металургів, гірників і шахтарів можна покластися у важкі часи, що "Метінвест" може бути опорою України.

"І зараз ми продовжуємо працювати там, де можливо, наповнювати бюджети країни і регіонів, платити податки, забезпечуємо людей роботою. У рамках Сталевого Фронту Ріната Ахметова підтримуємо українські війська. За рік війни ми передали армії безпрецедентну для вітчизняного приватного бізнесу кількість дронів і бронежилетів. Також група "Метінвест" створила гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". Сотні тисяч українців уже отримали речі першої необхідності, ліки та набори продуктів. Ми облаштовуємо притулки, допомагаємо з протезуванням і психологічною реабілітацією. Ми готові надавати потужну підтримку й надалі, а після перемоги - відновлювати країну", - додав Риженков, якого цитує пресслужба.

У пресрелізі констатується, що підприємства "Метінвесту" в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів. Активи групи в Маріуполі та Авдіївці постраждали в результаті бойових дій, тоді як Маріуполь тимчасово окупований. Крім того, на роботу "Метінвесту" негативно впливають логістичні обмеження, перебої з енергопостачанням, зростання собівартості виробництва і падіння цін на окремі види продукції.

Незважаючи на це, інші підприємства групи працюють із різним рівнем завантаження з огляду на безпеку, логістичні, енергетичні, економічні та інші чинники.

Український уряд на початку 2023 року дозволив імпорт електроенергії з ЄС, що полегшило ситуацію з дефіцитом електроенергії на місцевому рівні. "Метінвест" скористався цією можливістю для закупівлі імпортної електроенергії для виробничих потреб, що дає змогу збільшувати квоти на постачання електроенергії (за відсутності аварійних відключень).

З першого дня війни "Метінвест" приєднався до мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова", мета якої - захистити життя оборонців. У рамках ініціативи в лютому 2023 року стартував проєкт "Серце Азовсталі". Він передбачає підтримку захисників Маріуполя та членів сімей загиблих, полонених і безвісти зниклих захисників комбінату-фортеці. На це Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн.

За рік війни "Метінвест" став одним із найбільших приватних донорів українських військ. Захисники країни отримали від компанії 25 тисяч касок і понад 150 тисяч бронежилетів, тобто кожен десятий бронежилет в армії виготовив або закупив "Метінвест".

Група налагодила виробництво деякої продукції для захисту України. Крім спецсталі для бронежилетів, це спеціальні мобільні укриття для укріплення окопів, броньовані щити для операторів великокаліберної зброї, протитанкові їжаки, шиповані ланцюги, міні-бастіони, саперні "кішки" для дистанційного розмінування територій та інші вироби.

"Метінвест" уже відвантажив на фронт 123 мобільних укриття. Від початку війни зі сталі "Метінвесту" зроблено понад 80 тисяч протитанкових їжаків. А з гарячекатаного листа, що поставляється збутовою компанією "Метінвест-СМЦ", виготовляють елементи жорсткого захисту техніки - позашляховиків, медичного транспорту, автомобілів комунальних служб та іншого обладнання, що працює в зоні обстрілів.

Своїми силами та у співпраці з партнерами "Метінвест" випускає польові пічки: близько 5 тисяч цих виробів обігрівають військових і жителів прифронтових регіонів. Також компанія передає їм тверде паливо, зимову форму, термобілизну та взуття. Зокрема, понад 7 тисяч співробітників компанії, які служать у лавах ЗСУ, отримали комплекти теплих речей. На це спрямовано близько 12 млн грн.

Підтримувати зв'язок і заряджати рації та телефони українським розвідникам і прикордонникам допомагають 273 генератори та мультизарядні станції від "Метінвесту".

Щоб зміцнити обороноздатність української армії, компанія налагодила системні поставки на фронт військової техніки та обладнання. Зокрема, захисники отримали 1,2 тисячі дронів. Такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

"Метінвест" також відправляє на фронт медичні вантажі.

Щоб не допустити гуманітарної кризи в Україні, "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова запустив ініціативу "Рятуємо життя". Проєкт уже допоміг майже 425 тисячам осіб і охоплює близько 70 територіальних громад. З Польщі в Україну доставляють продуктові та гігієнічні набори для вразливих верств населення.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".