У п'ятницю внаслідок обстрілів було поранено 4 людей – Сумська ОВА

Протягом п'ятниці ворог здійснив обстріл 4 громад, було зафіксовано 47 прильотів, внаслідок поранення отримали 4 особи, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні о 16.36 росіяни обстріляли з території рф протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі «Рута» сполученням «Журавка-Суми» в районі с. Водолаги Хотінської громади. Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи", - сказано в повідомленні. телеграм-каналі.

Зазначається, що " постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.", ".

З 09.50 ворог із мінометів обстріляв Новослобідську громаду, 8 прильотів, а з 11.33 здійснив артобстріл – 14 прильотів.

О 11:15 окупанти також обстріляли з мінометів Хотинську громаду, зафіксовано 5 прильотів.

По Краснопільській громаді противник скинув 12 хв.

З 16.14 ворог здійснив артобстріл Юнаківської громади, 7 прильотів.