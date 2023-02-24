Унаслідок російської агресії на Харківщині загинуло 1780 мирних жителів

За рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території Харківської області загинули 1 780 мирних жителів, ще 2 718 - поранені, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Нами розслідуються факти загибелі 1 780 цивільних осіб. Із них, на жаль, 74 - це діти. Поранено 2 718 цивільних осіб, із них 214 - неповнолітні", - сказав Фільчаков на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, мобільні слідчо-прокурорські групи повністю оглянули 67% деокупованих територій у регіоні.

"Залишається близько 33%. Огляди на цій частині територій проводяться з урахуванням фактора безпеки - наскільки ця частина території наближена до зони бойових дій. Є частина, яка наразі ще не розмінована вибухотехніками", - сказав Фільчаков.

Правоохоронці виявили 21 катівню, які влаштували окупанти на території Куп'янського (9), Ізюмського (7), Харківського (4) та Чугуївського (1) районів області.

"Органами правопорядку нашого регіону встановлено 112 потерпілих серед цивільних, які пройшли через ці катівні. На жаль, 8 із них від тортур загинули", - сказав Фільчаков.

Він зазначив також, що ці цифри - не остаточні.

Крім того, після деокупації територій Харківської області правоохоронці встановили 8 фактів, пов'язаних із сексуальним насильством з боку російських військових. Наймолодшій постраждалій 16 років, найстаршій - 73 роки. За словами Фільчакова, зараз готується повідомлення про підозру двом військовослужбовцям РФ, які вчинили сексуальне насильство щодо 21-річної жительки Ізюмського району.

На деокупованих територіях ексгумовано 668 тіл загиблих, зокрема 47 українських військовослужбовців. Особу більшості загиблих уже встановлено. Не ідентифікованими залишаються 150 загиблих мирних жителів, зокрема 127 - похованих під Ізюмом.

Фільчаков також повідомив, що правоохоронці встановлюють обставини повного або часткового руйнування внаслідок обстрілу понад 19,5 тис. об'єктів, з яких понад 4 тис. багатоповерхові житлові будинки. Майже 6 800 - приватні житлові будинки. 366 - заклади культури. 273 - заклади охорони здоров'я.