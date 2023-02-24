Події

20:10 24.02.2023

Унаслідок російської агресії на Харківщині загинуло 1780 мирних жителів

2 хв читати
Унаслідок російської агресії на Харківщині загинуло 1780 мирних жителів

За рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території Харківської області загинули 1 780 мирних жителів, ще 2 718 - поранені, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Нами розслідуються факти загибелі 1 780 цивільних осіб. Із них, на жаль, 74 - це діти. Поранено 2 718 цивільних осіб, із них 214 - неповнолітні", - сказав Фільчаков на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, мобільні слідчо-прокурорські групи повністю оглянули 67% деокупованих територій у регіоні.

"Залишається близько 33%. Огляди на цій частині територій проводяться з урахуванням фактора безпеки - наскільки ця частина території наближена до зони бойових дій. Є частина, яка наразі ще не розмінована вибухотехніками", - сказав Фільчаков.

Правоохоронці виявили 21 катівню, які влаштували окупанти на території Куп'янського (9), Ізюмського (7), Харківського (4) та Чугуївського (1) районів області.

"Органами правопорядку нашого регіону встановлено 112 потерпілих серед цивільних, які пройшли через ці катівні. На жаль, 8 із них від тортур загинули", - сказав Фільчаков.

Він зазначив також, що ці цифри - не остаточні.

Крім того, після деокупації територій Харківської області правоохоронці встановили 8 фактів, пов'язаних із сексуальним насильством з боку російських військових. Наймолодшій постраждалій 16 років, найстаршій - 73 роки. За словами Фільчакова, зараз готується повідомлення про підозру двом військовослужбовцям РФ, які вчинили сексуальне насильство щодо 21-річної жительки Ізюмського району.

На деокупованих територіях ексгумовано 668 тіл загиблих, зокрема 47 українських військовослужбовців. Особу більшості загиблих уже встановлено. Не ідентифікованими залишаються 150 загиблих мирних жителів, зокрема 127 - похованих під Ізюмом.

Фільчаков також повідомив, що правоохоронці встановлюють обставини повного або часткового руйнування внаслідок обстрілу понад 19,5 тис. об'єктів, з яких понад 4 тис. багатоповерхові житлові будинки. Майже 6 800 - приватні житлові будинки. 366 - заклади культури. 273 - заклади охорони здоров'я.

 

 

Теги: #жертви #війна #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 24.02.2023
Велика Британія, Франція і ФРН пропонують зміцнити співпрацю між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе деокупувати всі свої території

Велика Британія, Франція і ФРН пропонують зміцнити співпрацю між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе деокупувати всі свої території

19:45 24.02.2023
Викрадені Росією діти повернуться на Батьківщину - Зеленський

Викрадені Росією діти повернуться на Батьківщину - Зеленський

19:13 24.02.2023
За злочини треба буде відповідати - Зеленський про Путіна

За злочини треба буде відповідати - Зеленський про Путіна

18:23 24.02.2023
Війна показала слабкість міжнародних інституцій - Зеленський

Війна показала слабкість міжнародних інституцій - Зеленський

15:30 24.02.2023
Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

14:29 24.02.2023
Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

13:29 24.02.2023
ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

13:26 24.02.2023
У Києві за рік війни загинуло понад 160 осіб, із них 5 дітей, пошкоджено понад 500 житлових будинків - мер

У Києві за рік війни загинуло понад 160 осіб, із них 5 дітей, пошкоджено понад 500 житлових будинків - мер

11:23 24.02.2023
Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

11:06 24.02.2023
Шмигаль у роковини вторгнення РФ: Україна відновиться заради кожного, хто віддав життя за вільне майбутнє для наступних поколінь

Шмигаль у роковини вторгнення РФ: Україна відновиться заради кожного, хто віддав життя за вільне майбутнє для наступних поколінь

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував передмістя Запоріжжя

США занесли до санкційного списку віцепрем'єра Голікову, вісьмох міністрів, кількох губернаторів, журналістку Скабєєву

Постпреди ЄС знову не змогли узгодити пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Зеленський: Я радий, що мої діти в Україні

США виділять Україні понад $10 млрд допомоги - Держдеп

ОСТАННЄ

Канада додатково надасть Україні ще чотири танки Leopard 2

Канада оголосила про нові санкції проти РФ

Останні вихідні зими розпочнуться без графіків погодинних відключень по областях – оператори мережі

Ворог атакував передмістя Запоріжжя

Резніков провів розмову з американським колегою

Генпрокурор: На конференції United for Justice будуть панельні дискусії, присвячені розслідуванню та переслідуванню злочинів РФ

Рада запровадила принцип добровільності укладення колективних договорів

"Метінвест" посилює Запорізьку тероборону передачею інфософту "Дельта" для відстеження позицій ворога

"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко

Верховна Рада зобов'язала місцеві органи влади відібрати на конкурсах управителів багатоквартирних будинків за відсутності ОСББ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА