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18:19 24.02.2023

Зеленський допускає переговори про закінчення війни тільки після виконання всіх пунктів його Формули миру

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Зеленський допускає переговори про закінчення війни тільки після виконання всіх пунктів його Формули миру

Президент України Володимир Зеленський допускає переговори на дипломатичному рівні про закінчення війни тільки після виконання всіх пунктів його Формули миру.

"Там (у Формулі миру - ІФ-У) є фіксація миру, кінець війни, там є цей пункт - він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки, не тільки для України, а й для всієї Європи. І тоді, коли буде виконання і якщо все це буде виконано, ми все одно дійдемо до дипломатичної фіксації закінчення війни, але до цього моменту треба виконати всі пункти", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю в Києві.

 

Теги: #переговори #формула_миру

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