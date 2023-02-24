Події

16:40 24.02.2023

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

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Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу.

"Ми незадоволені пакетом, він занадто слабкий. Ми пропонували, щоб там були російські продукти, зокрема каучук", - сказав він у п'ятницю на пресконференції в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Моравецького, зокрема, Польща вважає, що в цьому пакеті має знайтися місце для "особливо шкідливих російських пропагандистів".

"Польща в будь-який момент може прийняти цей пакет, але ми хочемо, щоб він був ширшим", - сказав він.

Теги: #польща #санкції_рф

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