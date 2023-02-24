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13:55 24.02.2023

ВР звернулася до ООН через депортацію українських дітей до РФ

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ВР звернулася до ООН через депортацію українських дітей до РФ

Верховна Рада ухвалила звернення до комітету ООН з прав людини, комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН, верховного комісара ООН у справах біженців щодо депортації українських дітей до РФ.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9038 підтримали 330 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Згідно з документом, український парламент вимагає невідкладно вдатися до рішучих кроків щодо припинення геноциду проти українського народу через здійснення примусової депортації в державу-агресор або в межах окупованих територій України дітей –г ромадян України та дітей, які проживали в Україні, а також повернення їх батькам або законним представникам.

"Ми високо цінуємо зусилля міжнародних організацій та урядів держав, спрямовані на надання допомоги Україні та перемогу демократії у світі. Водночас закликаємо не зупинятися у рішучих діях і кроках щодо захисту громадян України, особливо українських дітей, яких Російська Федерація намагається "ідеологічно перевиховати", - наголошується у зверненні.

У документі також уточнюється, що РФ, порушуючи всі міжнародні договори, облаштувала на своїй території та в окупованому Криму 43 табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей. Майже за рік через них пройшли щонайменше 6 тисяч українських дітей, про що повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, пославшись на офіційний звіт Conflict Observatory.

Парламентарії наголошують, що в багатьох випадках РФ нібито тимчасово евакуює дітей із території України під виглядом безкоштовних літніх таборів, а в подальшому перешкоджає поверненню дітей їхнім батькам і законним представникам.

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту об'єднатися і виступити єдиним фронтом проти збройної агресії РФ в Україні заради миру і безпеки у світі, справедливості, захисту демократичних і людських цінностей, обстоювання прав і свобод людини та припинення геноциду українського народу.

 

Теги: #рада #оон #діти

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