Події

08:48 24.02.2023

Резніков у роковини вторгнення РФ: Ми вступаємо в новий період, із новим завданням - перемогти

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Резніков у роковини вторгнення РФ: Ми вступаємо в новий період, із новим завданням - перемогти

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Україна зараз багато працює, щоб підготувати і забезпечити майбутній контрнаступ.

"Рік тому у ці хвилини генерал Валерій Залужний повідомив мені, що розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Невдовзі Президент України Володимир Зеленський зібрав керівництво держави, щоб організувати оборону. Далі були дні, ночі, тижні, які злилися в один нескінченний потік. Наші воїни, весь український народ прийняв бій, який багато хто у світі вважав безнадійним", - написав Резніков на фейсбук-сторінці.

Міністр, звертаючись до Сил оборони України, заявив, що вони зробили неможливе.

"Ви дали відсіч армії ворога, що наводила жах на весь світ. Але виявилася безсилою проти українців, які боронять свій дім і своїх близьких, б’ються за свою землю", - додав він.

Резніков наголосив, що "тепер ми вступаємо в новий період. Із новим завданням - перемогти".

Міністр додав, що під перемогою він має на увазі звільнення всіх територій до кордонів 1991 року і ліквідацію небезпеки з боку Росії.

"Перемога - коли Україна буде. Буде суверенною і незалежною в міжнародно визнаних кордонах. Успішною, багатою, сильною. А Росії в нинішньому вигляді - не буде", - наголосив він.

Міністр заявив, що на сьогодні вже немає невизначеності як рік тому.

"Буде непросто. Але ми впораємося. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих", - написав глава Міноборони.

Резніков заявив, що на Україну чекає більше зброї, зокрема - української, танки і бронетехніка, будуть нові програми підготовки захисників і захисниць за участю партнерів, буде нова якість оборони за рахунок технологій.

"Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити. За кілька днів Україна зустріне весну, яку кремль хотів у нас вкрасти. Ми не замерзли - ми загартувалися. Ми не злякалися темряви. Крок за кроком ми прийдемо до перемоги", - написав міністр.

 

 

 

Теги: #війна #резніков #роковини

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