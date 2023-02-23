Події

18:02 23.02.2023

Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

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Наєв спростував повідомлення про збільшення чисельності угруповань окупантів біля кордонів Чернігівської та Сумської областей

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив про відсутність ознак збільшення угруповань держави-агресора на територіях РФ, що межують із Сумською та Чернігівською областями України.

"На волинському, рівненському, житомирському, київському, чернігівському та сумському напрямах змін у чисельності та місцеперебуванні ворожих сил станом на сьогодні не відбулося", - сказав Наєв у відеозверненні, розміщеному на сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ у четвер.

"Система протиповітряної оборони - у бойовій готовності. Наші воїни несуть бойову службу на всіх позиціях, які їм визначено", - додав командувач.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що командування країни-агресора нібито перекидає до Брянської та Курської областей РФ підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на сумському та чернігівському напрямках.

У Сухопутних військах України повідомили, що у мережі з'явилися фото та відео перекидання української військової техніки та звернулися до мешканців Чернігівської та Сумської областей із нагадуванням про заборону фото- та відеофіксації військової техніки та особового складу.

Теги: #кордон #ситуація #спростування #наєв

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