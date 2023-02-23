Жителів прикордоння Чернігівської та Сумської областей просять зберігати інформаційну тишу

У Сухопутних військах України нагадують про заборону фото- і відеофіксації військової техніки та особового складу у зв'язку з появою відповідних матеріалів у публічному доступі.

"Увага! Зберігаймо інформаційну тишу!" - йдеться у зверненні до жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, опублікованому в телеграм-каналі Сухопутних військ у четвер.

"У мережі "Інтернет" з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони й оборони важливих об'єктів інфраструктури. Ми дякуємо вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото- та відеофіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість і напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань!" - наголошується у зверненні.

Жителів прикордонних територій також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.