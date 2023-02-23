До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє видання "Суспільне".

Як сказано в повідомленні, зустрічав прем’єра заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Про своє прибуття до української столиці повідомив також сам Санчес.

"Я повертаюся до Києва через рік після початку війни", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Санчес зазначив, що Іспанія "підтримуватиме Україну та її народ доти, доки мир не повернеться в Європу".

Фото: Суспільне

Як писало напередодні іспанське видання OK diario, це буде друга поїздка Санчеса в Україну. Він уже був у країні у квітні минулого року. У Києві Санчес, як очікується, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. "Поки невідомо, чи зробить він під час перебування президента в Україні якусь заяву про двосторонню підтримку Зеленського Іспанією, як він це робив кілька місяців тому і як робили в кожний із своїх візитів інші міжнародні лідери, які зустрічалися із Зеленським у штаб-квартирі українського президента", - зазначало OK diario.

Як повідомлялося, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків "Леопард" німецького виробництва буде відправлено до України з Іспанії на початку квітня цього року.