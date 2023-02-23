Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" допоможе створенню комфортного середовища існування потерпілим від війни дітям

Ініціатива швейцарсько-українського проекту DECIDE, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, міністерств освіти, розвитку громад та фонду президента України з підтримки освіти "Стаємо сильнішими разом!" покликана допомогти дітям, які постраждали від війни, розв'язаної Російською Федерацією на території України.

"Ініціатива покликана допомогти кожній українській дитині. Ця ініціатива про те, як озброїти працівників освіти дієвими методами, які допоможуть їм у їхній щоденній роботі, як допомогти головам громад, керівникам управлінь освіти, державним службовцям створити таке середовище у класі, школі, громаді, якої будуть поважати права людини, права дитини та яка буде психологічно та фізично комфортною для дітей", - розповіла менеджер проекту Валентина Полторак на презентації ініціативи у середу в Києві.

За її словами, ініціатива включає шість основних напрямків: нові компетенції вчителя в умовах військового стану, права людини та громадянина, психологічна підтримка, підтримка дітей з особливими освітніми потребами, безпечний освітній простір у навчальних закладах, безпечна для дітей громада. Проект охоплює всі регіони України та розрахована на два роки. Перший його етап передбачає навчання викладачів у 2023 році, а другий етап – консультації та тренінги для управлінців територіальних громад та закладів освіти.

"Ми організуємо загальнонаціональні тренінги для вчителів. Ми плануємо залучити до цих тренінгів близько 50 тисяч викладачів. Це будуть тренінги з психологічної підтримки учнів, організації безпечного освітнього середовища, недискримінації учнів, які є або тимчасово переміщеними особами, або мають особливі освітні потреби. Тобто такий буде масивний курс для вчителів, у якому вони матимуть нові навички для роботи з дітьми в таких складних умовах, у яких зараз знаходиться наша країна”, - розповів журналістам перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко.