Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

Польща підготувала танки Leopard 2 до відправки в Україну, їх планують доставити протягом місяця.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, триває цикл навчання", - заявив глава польської держави Анджей Дуда в інтерв'ю CNN.

За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками".

Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків.

"Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - уточнив він.