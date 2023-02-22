Події

23:51 22.02.2023

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

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Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

Польща підготувала танки Leopard 2 до відправки в Україну, їх планують доставити протягом місяця.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, триває цикл навчання", - заявив глава польської держави Анджей Дуда в інтерв'ю CNN.

За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками".

Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків.

"Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - уточнив він.

Теги: #україна #польща #leopard_2 #відправка

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