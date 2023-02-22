Події

20:20 22.02.2023

Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

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Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтримав висловлену раніше думку голови ГУР Міноборони Кирила Буданова про можливу перемогу України вже в найближчому майбутньому.

"Прогнози Буданова зазвичай підтверджуються. Є відчуття того, що рухаємося до перемоги і закінчення війни витає у повітрі", - сказав він у середу в Києві журналістам.

Говорячи про підсумки візиту президента США Джо Байдена та інших переговорів із партнерами, Єрмак сказав, що Україна отримає необхідну їй зброю. "Ми отримаємо все, що нам потрібно", - сказав голова Офісу президента.

 

 

Теги: #перемога #війна #єрмак

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