Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтримав висловлену раніше думку голови ГУР Міноборони Кирила Буданова про можливу перемогу України вже в найближчому майбутньому.

"Прогнози Буданова зазвичай підтверджуються. Є відчуття того, що рухаємося до перемоги і закінчення війни витає у повітрі", - сказав він у середу в Києві журналістам.

Говорячи про підсумки візиту президента США Джо Байдена та інших переговорів із партнерами, Єрмак сказав, що Україна отримає необхідну їй зброю. "Ми отримаємо все, що нам потрібно", - сказав голова Офісу президента.