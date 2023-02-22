Кулеба в ООН закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для повернення депортованих до РФ українських дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у заході високого рівня щодо грубих порушень прав людини, спричинених агресією РФ, де закликав об'єднати зусилля для повернення українських дітей.

Як повідомляє пресслужба МЗС, спеціальний захід, організований Україною, відбувся у штаб-квартирі ООН за участю 45 країн. Участь узяли, зокрема, міністри закордонних справ Нідерландів, Гватемали, Естонії, Канади.

Захід відкрила перша леді України Олена Зеленська. У свою чергу Кулеба перелічив численні російські злочини, зокрема примусову депортацію, фільтраційні табори, катування, страти, сексуальне насильство, убивства цивільних людей, ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі та інші звірства.

Він наголосив, що в російському полоні досі залишаються тисячі українських військовослужбовців і цивільних осіб.

"Найогидніший російський злочин — це примусова депортація українських дітей до Росії, викрадення їх у родин та опікунів. Тисячі сиріт і дітей без батьківського догляду були передані на усиновлення російським сім’ям. Ідеться загалом про тисячі, можливо, десятки тисяч дітей", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що всі рівні російського уряду залучені до депортації дітей, яка є злочином геноциду.

"Цей жах має бути зупинений, а всі злочинці, залучені до нього, мають понести відповідальність. Для того, щоб його зупинити, потрібно об’єднати всі сили. Урядів, міжнародної спільноти, міжнародних організацій, НУО, активістів, медіа, експертів і правників", - заявив міністр.

Також він знову закликав створити міжнародний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення політичного та військового керівництва РФ до відповідальності.

Міністр підтримав роботу Міжнародного кримінального суду, а також висловив сподівання на якнайширші результати роботи МКС і вручення підозр російським злочинцям, відповідальним за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.