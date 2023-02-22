Події

18:44 22.02.2023

Зеленський обговорив із президентом Уганди потенціал розвитку міждержавних відносин

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Зеленський обговорив із президентом Уганди потенціал розвитку міждержавних відносин

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з президентом Уганди Йовері Мусевені українські мирні ініціативи в ООН і потенціал розвитку двосторонніх відносин.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

 

Теги: #уганда #україна

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