Зеленський обговорив із президентом Уганди потенціал розвитку міждержавних відносин

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з президентом Уганди Йовері Мусевені українські мирні ініціативи в ООН і потенціал розвитку двосторонніх відносин.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.