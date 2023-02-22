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15:51 22.02.2023

На Херсонщині завершено облаштування тимчасового мосту через річку Інгулець, що з'єднує селище Калинівське та село Краснолюбецьк

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Облаштування тимчасового мосту через річку Інгулець, що з'єднує селище Калинівське та село Краснолюбецьк, завершено в Херсонській області, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Це важлива дорожня артерія, що об'єднує населені пункти з центром Калинівської громади. Тому 2020 року в межах національної програми "Велике будівництво" міст капітально відремонтували", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що в травні минулого року російські окупанти знищили відновлений міст, у зв'язку з чим виникли логістичні проблеми, оскільки для жителів населених пунктів громади дорога до Калинівського займала значно більше часу.

"Тому військовослужбовці першої бригади Адміністрації Державної спецслужби транспорту Міноборони якнайшвидше стали до роботи. Вони почали облаштовувати тимчасовий міст завдовжки 37 метрів на початку січня і вже вчора роботи завершили. Над цим працювали 30 людей і більш як 10 одиниць техніки", - наголошують в адміністрації.

Там зазначають, що оскільки це лише тимчасове рішення, основний міст планують почати реконструювати цього року.

Теги: #міст #інгулець

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