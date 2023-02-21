Події

23:44 21.02.2023

Українсько-американська співпраця не припиняється на жодний день – Зеленський

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Українсько-американська співпраця не припиняється на жодний день – Зеленський

Співпраця України та США не припиняється на жодний день, сказав у відеозверненні у вівторок президента України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ж зустрівся з делегацією Конгресу США. Це дуже важливий сигнал для нашої держави, усього регіону та світу. Вчора – Президент Байден у Києві. Сьогодні – представники Конгресу, а саме – члени Республіканської партії», - сказав він.

«Наша співпраця з Америкою не припиняється ані на день, ані на хвилину. Ми разом дієво зміцнюємо глобальну безпеку. І, до речі, розгублені скарги, що звучать із Москви, є лише зайвим доказом нашої ефективності – України, Сполучених Штатів і всього вільного світу», - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #сша #співпраця

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