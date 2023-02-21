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23:42 21.02.2023

У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

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У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок про «хороші новини» та «хороші результати» в енергетиці.

За його словами, на засіданні Ставки у вівторок «була й доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення нашої енергосистеми після російських ударів».

«Хочу відзначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання», - сказав Зеленський.

«На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств», - наголосив він.   

 

 

Теги: #енергетика #новини #зеленський

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