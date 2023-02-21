8 тисяч волонтерів Червоного Хреста України допомагають людям переносити тяготи війни - Доценко

Вісім тисяч волонтерів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надають допомогу людям під час широкомасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією, повідомив генеральний директор національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

"Ми знаємо, що близько 40-50% громадян України нині потребують нашої допомоги. Хтось втратив близьких, хтось втратив своє житло, роботу. … І ми намагаємося бути саме там, де потрібна наша допомога… 8 тисяч волонтерів, які працюють по всій Україні, маємо 1500 співробітників, котрі координують цю діяльність", - повідомив Доценко на відкритті фотовиставки "Ми поруч" у вівторок у Києві.

За його словами, ТЧХУ з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого 2022 року – допомагало та підтримувало людей.

"З перших днів вторгнення здійснювали евакуацію. Допомагали людям у метро, яке працювало, як укриття... Підсумок нашої роботи за рік - це десятки тисяч врятованих життів, це тисячі волонтерогодин, це 300 тисяч евакуйованих з усіх куточків України - Сумської, Чернігівської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, Маріуполя", - наголосив Доценко.

Він також розповів, що наразі в областях України функціонують 200 організацій ТЧХУ, працюють 93 мобільні бригади, 600 соціальних працівників ОККУ, допомагають 4000 людям похилого віку.

"ТЧХУ роздало людям близько 8 млн продуктових наборів, кожен з яких розрахований на місяць. Якщо їх (коробки з продуктовими наборами – ІФ-У) вибудувати в один ланцюг, то його довжина становитиме 3200 км – відстань від Донецька до Ужгорода й назад", - наголосив Доценко.

Фотовиставка "Ми поруч" експонується два дні та присвячена діяльності Червоного Хреста під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. На ній експонуються 70 робіт відомих фотографів Євгена Малолєтки, Павла Петрова, Костянтина Чернічкіна, Олега Легенького.

У рамках виставки відбуваються майстер-класи з надання першої домедичної допомоги, інформаційні сесії про першу психологічну допомогу та мінну безпеку.