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13:27 21.02.2023

Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

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Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

Танки M1 Abrams можуть бути передані Україні з наявних запасів зі складів США, а не в результаті їх виробництва, як очікувалося раніше, повідомив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун в інтерв'ю американському тижневику Breaking Defense.

За словами Брауна, Сполучені Штати поки не визначилися з моделлю: яка модель танка буде кращою, і чи братимуть їх із наявних запасів, чи виготовлятимуть. "Коли наприкінці січня Вашингтон оголосив про передачу Києву 31 танка Abrams, заявили, що це будуть M1A2 і скористаються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що їх закуплять, а не вилучать із запасів США", - пише видання.

Він припустив, що адміністрація Байдена може змінити курс та використати повноваження президента для надання танків Україні. "Abrams у нас є в наявності. У нас є різні версії Abrams, і я не знаю, які конкретно версії врешті-решт отримає Україна", - додав Браун, сказавши, що поки що не ясно, коли буде ухвалено остаточне рішення, і коли ці танки можуть прибути в Україну. "Потенційно це може бути комбінація готових і виготовлених танків", - сказав він.

Як пише видання, такий комбінований варіант міг би знизити терміни постачання американських танків до України. Журналісти направили запит про коментар Пентагону, але відповіді поки що не отримали.

 

Теги: #сша #танки #abrams

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