Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Харківщині, постраждалих не зафіксовано - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 25 прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, пізно ввечері у понеділок унаслідок ворожих ракетних обстрілів Куп'янська було пошкоджено дитячий садок та спортивний об'єкт. Також уночі зафіксовано обстріл у с. Ковшарівка. У Дворічній та Новоосиновому внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки та господарські споруди, сталися пожежі. У Вовчанську пошкоджено приватний житловий будинок.

Синєгубов повідомив також, що у вівторок уранці у Рубіжному на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого уточнюється.