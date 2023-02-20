ЄС проводить оцінку даних МАГАТЕ щодо наявності значно збагаченого урану в Ірані

Керівництво ЄС поки що не може підтвердити інформацію щодо рівня збагачення урану в Ірані.

"Надходять непідтверджені повідомлення про те, що Іран, можливо, збагачує уран до рівнів більших, ніж здається, але підтвердити це неможливо", - сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в понеділок.

При цьому він зазначив, що представники ЄС обізнані з останніми даними, що надійшли з МАГАТЕ.

На вихідних агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що експерти МАГАТЕ раніше в лютому виявили в Ірані уран, збагачений "до рівня трохи нижче за той, який необхідний для створення ядерної зброї". За даними агентства, МАГАТЕ "намагається прояснити, як Іран отримав збагачений до 84% уран - найвищого показника, зафіксованого інспекторами МАГАТЕ у цій країні".