Події

19:34 20.02.2023

У Києві відновили будівництво метро на Виноградарі

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У Києві відновили будівництво метро на Виноградарі

У Києві після тривалої перерви відновили будівництво метро на Виноградарі.

Як повідомив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський в ефірі ТСН, підрядник відновив будівництво нової станції метро у Києві - "Виноградар": спочатку буде завершено закріплення вже збудованих тунелів, а потім розпочнеться будівництво другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".

За словами Брагінського, чітких термінів закінчення робіт поки що немає, оскільки на темпи будівництва впливає поточна ситуація в країні.

"Звичайно, на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги мають бути в безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але, попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт тривав", - сказав начальник метрополітену.

Раніше столична влада обіцяла містянам відкрити першу станцію наприкінці 2021 року, але не встигла за термінами, а потім почалася війна. Згідно з оприлюдненим раніше проєктом, у Київському метрополітені мають намір побудувати чотири нові станції від кінцевої "Сирець": "Мостицька", "Проспект Правди", "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка".

 

Теги: #метро #київ #будівництво

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