Путін продовжує робити помилки – Байден

Президент США Джо Байден сказав, що не знає, на що сподівається президент РФ Володимир Путін.

"Путін хотів, щоб Захід був розділений. Розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність країн-членів НАТО, що ми не зможемо забезпечити єдність у допомозі Україні", - сказав він у понеділок на пресконференції в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Він сподівався, що єдність буде нетривалою. Тепер, мабуть, він на це не сподівається. Узагалі не знаю, на що він сподівається. Але він продовжує робити помилки", – сказав американський президент.

"Росія прагне стерти Україну з лиця землі. Багато хто виїжджає з Росії, тому що вони не бачать майбутнього в цій країні. Російська економіка перебуває у складній ситуації", - сказав він.