Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва прибула до Києва в понеділок із коротким візитом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" два поінформовані джерела.

"Вона зробила зупинку в Києві на шляху до Індії на зустріч міністрів фінансів G20. Як очікується, візит триватиме один день", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Інформацію щодо візиту Георгієвої також оприлюднив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Водночас офіційної інформації про візит директора-розпорядника МВФ до столиці України поки що немає.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу надавати значне фінансування восени минулого року запитала у фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку фонд схвалив 20 грудня. Минулої п'ятниці у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) про дострокове завершення цієї програми та перехід до підготовки нової розширеної програми, яка передбачає фінансування. Цю домовленість іще має схвалити рада директорів фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB уже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, що наразі становить близько $10 млрд.