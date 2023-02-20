Події

13:40 20.02.2023

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

1 хв читати
Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва прибула до Києва в понеділок із коротким візитом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" два поінформовані джерела.

"Вона зробила зупинку в Києві на шляху до Індії на зустріч міністрів фінансів G20. Як очікується, візит триватиме один день", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Інформацію щодо візиту Георгієвої також оприлюднив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Водночас офіційної інформації про візит директора-розпорядника МВФ до столиці України поки що немає.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу надавати значне фінансування восени минулого року запитала у фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку фонд схвалив 20 грудня. Минулої п'ятниці у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) про дострокове завершення цієї програми та перехід до підготовки нової розширеної програми, яка передбачає фінансування. Цю домовленість іще має схвалити рада директорів фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB уже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, що наразі становить близько $10 млрд.

Теги: #україна #георгієва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 20.02.2023
Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

13:21 20.02.2023
Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

07:49 20.02.2023
США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом

02:35 20.02.2023
Дві російські ракети влучили у Краматорську промзону, є руйнування

Дві російські ракети влучили у Краматорську промзону, є руйнування

01:20 20.02.2023
Ворог обстріляв Дніпропетровську область, є поранені та пошкодження

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, є поранені та пошкодження

22:49 19.02.2023
Нардепи пропонують з нагоди річниці повномасштабної війни закликати світ збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ та визнати її державою-спонсором тероризму

Нардепи пропонують з нагоди річниці повномасштабної війни закликати світ збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ та визнати її державою-спонсором тероризму

21:58 19.02.2023
Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

20:08 19.02.2023
Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

15:22 19.02.2023
Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

15:02 19.02.2023
Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

ОСТАННЄ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

На Алеї сміливості в Києві відкрито табличку, присвячену Байдену

Путін продовжує робити помилки – Байден

Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

Dragon Capital завершив реконструкцію київського ТЦ Piramida

Байден у Києві повідомив про намір надати Україні допомогу на $500 млн: снаряди, гаубиці, комплекси Javelin

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА