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10:26 20.02.2023

Протягом минулого року правоохоронці повідомили про підозру у "справах Майдану" 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб

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Протягом минулого року правоохоронці повідомили про підозру у "справах Майдану" 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб

Українські правоохоронці протягом минулого року повідомили про підозру у "справах Майдану" 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Попри виклики, пов’язані з воєнною агресією, протягом року за процесуального керівництва прокурорів профільного Департаменту Офісу генпрокурора повідомлено про підозру 27 особам; до суду направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб; отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних; ухвалено чотири обвинувальні вироки, якими засуджено чотирьох осіб", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що загалом за весь період за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора повідомлено про підозру 383 особам, до суду направлено 165 обвинувальних актів стосовно 301 особи, ухвалено обвинувальні вироки стосовно 29 осіб.

"За процесуального керівництва прокурорів територіальних органів прокуратури повідомлено про підозру 135 особам. До суду скеровано 105 обвинувальних актів стосовно 118 осіб. Ухвалено обвинувальні вироки стосовно 26 осіб", - зазначають в ОГП.

Там додають, що загалом до кримінальної відповідальності притягнуто понад 500 осіб. Засуджено понад 50 осіб.

"Справи Майдану" залишаються пріоритетними для керівництва та прокурорів Офісу генерального прокурора. Прокурори й надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб вони отримали логічне завершення, а винні понесли справедливе покарання", - підсумували в Офісі.

Теги: #офіс_генпрокурора #справи_майдану

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