У Росії недостатньо резервів для ведення контрнаступу

У Луганській області триває основна фаза спроб РФ вчиняти наступальні дії, проте окупантам не вистачає вільних резервів для масштабування чи інтенсивності своїх атак, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", - йдеться у звіті.

Західні вчені зазначили, що російські сухопутні війська діють у рамках звичайних доктринальних формацій і підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп чи інших тимчасових структур.

Водночас в ISW зазначають, що росіяни все ж таки можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві. Однак залучення цих резервів у Луганській області навряд чи значно змінить хід наступу.

За даними інституту, російський наступ, ймовірно, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви (якщо такі будуть запроваджені), але, швидше за все, завершиться, не досягнувши поставленої мети та оперативно значущих успіхів.