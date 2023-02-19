Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Сили оборони вирівнюють ситуацію та готують свої дії на перспективу.

"Провів засідання Ставки у новому розширеному форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової. Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, "Головнокомандувач доповів про ситуацію в цілому на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, чому, як і що здійснюється. Заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного гарячого напрямку".

"Бахмутський напрямок, ОСУВ "Хортиця" – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" – доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремося. Ламаємося окупанта і завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: чим більше Росія втратить саме там, тим швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив він.

Ситуація на півдні, за його словами, без змін контролюємо всі можливі перспективи. "ОСУВ "Таврія" – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя та весь цей напрямок!", - сказав президент.

"Обов'язково - Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону", - сказав він.

Зеленський відзначив "хороші результати" щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". "Це дуже корисний досвід того, як можна і потрібно мотивувати людей. І такий формат роботи, як на Ставці, так і в інформуванні з управління обороною підтримуватиму", - сказав він.

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