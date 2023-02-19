У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

У неділю російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Харківської області, є постраждалі серед мирних жителів.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, близько 11:00 окупанти обстріляли Вовчанськ, було поранено 45-річну місцеву жительку. Близько 16:00 обстріляли Липці, в результаті пошкоджено приватні домоволодіння та гараж, поранено жінку, яка в цей час виходила з підвалу.

За цими фактами розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.