Події

19:46 19.02.2023

У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

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У неділю російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Харківської області, є постраждалі серед мирних жителів.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, близько 11:00 окупанти обстріляли Вовчанськ, було поранено 45-річну місцеву жительку. Близько 16:00 обстріляли Липці, в результаті пошкоджено приватні домоволодіння та гараж, поранено жінку, яка в цей час виходила з підвалу.

За цими фактами розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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